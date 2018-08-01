Aşkın beyaz gücü

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden yoğurt, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Probiyotik içeriği ile vücudu hastalıklardan koruyan yoğurt, aşk hayatında da çiftlere mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye yardımcı olur.
Vücudu toksinlerden arındırır.
Vücuda kuvvet, enerji verir.
Tansiyonu düşürür.
Kalp hastalıklarından korur.
Gripten korur.
Dişleri kuvvetlendirir.
Göz hastalıklarını önler.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Vücudu toksinlerden arındırır.
Vücuda kuvvet, enerji verir.
Tansiyonu düşürür.
Kalp hastalıklarından korur.
Gripten korur.
Dişleri kuvvetlendirir.
Göz hastalıklarını önler.
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