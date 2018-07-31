Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde yaşayan veteriner Faruk Batırhan'a ait koyunun sütü, her geçen gün azaldı. Hırsızlıktan şüphelenen Batırhan, ahırın yakınında nöbet tutmaya başladı. Faruk Batırhan, bir gün gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Ahırdaki boğanın koyunun altından yavrusuymuş gibi sütünü içtiğini gören Batırhan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Faruk Batırhan, boğanın bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine hayvanları ayırdı.
Süt hırsızı boğa çıktı
Etiketler: Mardin , Faruk Batırhan
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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