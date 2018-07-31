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'de ve şantaj çetesi çökertildi

'de iş adamı ve esnafa tuzak kurarak esnasındaki görüntülerini kaydeden ve sonrasında şantaj yapan çete çökertildi.

Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çok sayıda iş adamı ve esnafa kumpas kurup, fuhuş sırasında uygunsuz görüntülerini çekerek, bu görüntülerle şantaj yapıp maddi menfaat sağlayan çeteye yönelik soruşturma başlattı Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcısı Emrullah Polat'ın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Leyla B., Yılmaz Ü., Alpaslan Ü., İnci D., B.Ü., H.Ü. ve Y.Ü.'yü gözaltına aldı.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 10:52
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