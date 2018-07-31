Yunanistan'daki yangın faciasının acısı hala sıcakken, her yıl olduğu gibi yine California'dan felaket haberleri geldi. ABD'nin yangınlarla adı anılan eyaletinin Sacramento ve Ferguson bölgelerinde 11 kişi hayatını kaybetti. 200 kilometrekarelik alanda etkili olmaya devam ederken, alevlerin yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.
California kabusu!
Etiketler: California , Yunanistan , yangın
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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