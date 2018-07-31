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kabusu!

California kabusu!
'daki faciasının acısı hala sıcakken, her yıl olduğu gibi yine 'dan felaket haberleri geldi. ABD'nin yangınlarla adı anılan eyaletinin Sacramento ve Ferguson bölgelerinde 11 kişi hayatını kaybetti. 200 kilometrekarelik alanda etkili olmaya devam ederken, alevlerin yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.
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