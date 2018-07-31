Yolcu otobüsünde skandal patlak verdi. Arzu Gündüz (40), 2 oğluyla Ankara'dan Burhaniye'ye giden otobüse bindi. Gündüz'ün küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste istifra etti. Bunun üzerine anne, muavinden yardım talep etti. Muavin ise Gündüz'e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi. Arzu, önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlunu Bursa'da otobüsten indirdi. Mağdur olduklarını söyleyen anne Gündüz, "Kamil Koç firmasından da şikayetçiyim" dedi.
Bu sefer rezalet!
Yolcu otobüsü, skandala imza attı. Şoför ve muavin, istifra eden çocuk ile annesini yol ortasında bıraktı
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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