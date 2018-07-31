Yol Durumu
  1. Süt hırsızı boğa çıktı
  2. Yersiz kavga

Bu sefer rezalet!

otobüsü, skandala imza attı. Şoför ve muavin, istifra eden çocuk ile annesini yol ortasında bıraktı

Bu sefer rezalet!
Yolcu otobüsünde skandal patlak verdi. Arzu Gündüz (40), 2 oğluyla Ankara'dan Burhaniye'ye giden otobüse bindi. Gündüz'ün küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste istifra etti. Bunun üzerine anne, muavinden yardım talep etti. Muavin ise Gündüz'e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi. Arzu, önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlunu 'da otobüsten indirdi. Mağdur olduklarını söyleyen anne Gündüz, "Kamil Koç firmasından da şikayetçiyim" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar