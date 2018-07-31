Bursa'da yaşayan down sendromlu Bahar Eren'in (23) tek hayali gelinlik giymekti. Genç kız için temsili bir düğün töreni düzenlendi. Hayalini kurduğu gelinliği giyen Eren'e damat kılığına giren teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren temsili düğün merasiminde gelin Bahar Eren arkadaşlarıyla beraber doyasıya eğlendi.
Bir hayaldi gerçek oldu
Etiketler: Bursa
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.