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Bir hayaldi gerçek oldu

Bir hayaldi gerçek oldu
'da yaşayan down sendromlu Bahar Eren'in (23) tek hayali gelinlik giymekti. Genç kız için temsili bir düğün töreni düzenlendi. Hayalini kurduğu gelinliği giyen Eren'e damat kılığına giren teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren temsili düğün merasiminde gelin Bahar Eren arkadaşlarıyla beraber doyasıya eğlendi.
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