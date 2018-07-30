Uzman er olman isteyen binlerce aday 13 Temmuz'da başlayan uzman erbaş alımı başvuru ilanının sonuçlanmasını bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 375 personelin alınacağını duyururken başvuru süresinin ise 30 Temmuz 2018'de biteceğini açıklamıştı. Peki ama uzman er başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 uzman er başvuru sonuçları nereden sorgulanır? Uzman erbaş alımı şartları nelerdir? Uzman er nasıl olunur? İşte uzman erbaş alımı ile ilgili detaylar...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

13 Temmuz 2018 tarihinde başlayan sözleşmeli uzman erbaş başvuruları, 30 Temmuz tarihinde son bulacak.

Adaylar detaylı bilgiye www.jandarma.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

UZMAN ERBAŞ 2018 BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

- Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

- Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

- En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1?de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

- Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

- Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak. i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık - 5 - yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

- Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

- Sözleşmeli MEBS branşı uzman erbaş için Tablo-4'te ve aşağıda 3?üncü maddede belirtilen özel şartları, bot serdümeni ve dalış amiri branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-5'te ve aşağıda 4'teüncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak,

UZMAN ERBAŞ 2018 UYGULANACAK SINAVLAR NELER?