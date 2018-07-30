Bedelli askerlikle ilgili planlamalar devam ederken TBMM'den geçen kanunun, Cumhurbaşkanınca imzalanıp, Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra 3 ay süre ile bedelli başvuruları alınacak ve celp dönemleri de Kasım ayından itibaren belirlenecek. 25 ve daha büyük yaştakiler, 15 bin lira karşılığında 21 gün askerlik yapacaklar.