Bedelli askerlikle ilgili planlamalar devam ederken TBMM'den geçen kanunun, Cumhurbaşkanınca imzalanıp, Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra 3 ay süre ile bedelli başvuruları alınacak ve celp dönemleri de Kasım ayından itibaren belirlenecek. 25 ve daha büyük yaştakiler, 15 bin lira karşılığında 21 gün askerlik yapacaklar.
Son dakika: Bedelli askerlik yapılacak il ve birlikler belli oldu! Bedelli askerlik görevi nerede yapılacak?
Milyonlarca bedelli askerlik bekleyen vatandaş gözünü bedelli ile ilgili gelecek açıklamalara çevirdi. Bedelli askerlik detaylarıyla ilgili son dakika olarak ilk resmi açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, bedelli askerlik yapacakların 21 gün sürecek olan zorunlu görevinin 11 il ve 13 birlikte yapılmasının planlandığını açıkladı.
Etiketler: bülent turan , Bedelli askerlik
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