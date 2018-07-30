Göz tansiyonu, özellikle ileri yaşlarda sık görülüyor. Görme kaybına yol açıyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Müfit Tarakçı, göz tansiyonu ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Doğru tedavi ile hastalığın vereceği zararın azalacağını vurguluyor. Migrenin, göz tansiyonu riskini arttırdığı uyarısında bulunan Dr. Tarakçı, şöyle devam ediyor: "Riski arttıran faktörler ileri yaş, şeker hastalığı, migren ve kansızlıktır. Bu yüzden erken tanı hastalıktan az zarar görmek açısından önem taşır. Yılda bir kez göz muayenesi önermekteyim."
Migren gözleri vuruyor
Etiketler: Migren
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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