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10 yaşındaki , 5 aylıkken hastalığına yakalandı. sı ise ‘Ben sağlıklı evlat istiyorum’ diyerek evden kaçtı. Öz babası tarafından terk edilen küçük çocuğa ise ‘ baba’ sahip çıktı

Devlet baba
Malatya'da yaşayan Ayşe Bahçalı (36) Cengizhan Bahçalı ile kaçarak evlendi. Evliliği boyunca sürekli şiddet gören genç kadın, hamileyken bile dayak yemesine rağmen eşini terk etmedi. Çiftin, 2008 yılında Mehmethan adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Küçük çocuğun daha 5 aylıkken bir tür kas hastalığı olan SMA hastası olduğu belirlendi. sı, 5 yaşına geldiğinde, "Ben sağlıklı çocuk istiyorum, böyle olmaz. Ben buna bakmak istemiyorum" diyerek evi terk etti.



Genç kadın, evladıyla tek başına yaşam mücadelesi verdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tek odalı evde oğlu Mehmethan ile yaşayan , Malatya Valiliği'ne giderek, oğlu için yardım kampanyası başlatılmasını istedi. Kampanya sayesinde anne ve oğluna ev alındı ve ihtiyaçları giderildi. Anne Ayşe Bahçalı, hastalığı nedeniyle kas erimesi bulunan ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Mehmethan'a in sahip çıktığını söyledi. Ayşe Bahçalı, "Yaşamak istiyorum diyen oğluma devlet sahip çıktı. Devletin eve gönderdiği öğretmenler okuma yazma öğretti. Doktorlar fizik tedavi yaparak sahip çıktı. Yavrum 2 yıl önce tamamen konuşma yetisini kaybetti. O susunca benim için de dünyalar sustu. Oğlumun yeniden anne diye sesleneceği günün hayaliyle yaşıyorum" dedi.

SIRRIBERK ARSLAN-TAHİR ÖZÇELİK
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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