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Sesli soygun

Turizm merkezi Alaçatı’da işletmelerin, ‘müzik ücreti’ adı altında tatilcilerden para aldığı iddia edildi. Uygulama pes dedirtti

Sesli soygun
Yaz sezonunun geç başlamasıyla tatil beldelerindeki işletme sahipleri sıkıntıya girdi. Çeşme Alaçatı'da eğlence mekanları ve restoranların, adisyonlarına 'müzik parası' eklediği iddia edildi. Bu durum tatilcileri sinirlendirdi.

Alaçatı'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 8 kişi bir mekana gitti. Gecenin sonunda adisyonda kişi başına 50 liralık 'müzik ücreti' yazısını gördü. Gözlerine inanamayan tatilciler, 2 saat dinledikleri müzik için toplamda 400 lira ödedi. Öfkeli vatandaşlar, bu yöntemle para kazanmanın Çeşme büyük darbe vuracağını söyleyerek, 'Zaten otellerde oda fiyatları çok yüksek. Bazı restoranlardaki menüler de el yakıyor. Adisyona müzik ücreti yansıtılması bardağı taşıran son damla oldu artık" diye konuştu.
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