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mucizesi

A ve C vitamini deposu olan , cinsel gücü arttırıyor. Kısırlık tedavisine destek oluyor

Şeftali mucizesi
Yaz aylarının en tatlı meyvelerinden biri olan , sağlığı da tatlandırıyor. A ve C vitamini deposu olan bu meyve, aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık riskini azaltıyor. Sperm kalitesini de arttıran şeftali, erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Bilim insanları, şeftalinin sağlığa olan faydalarını şöyle özetliyor:

Göz sağlığını korur.
Kabızlığı giderir.
Ateş düşürür.
riskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir.
Cinsel gücü arttırır.
Cildi güzelleştirir.
Kanı temizler.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbrek taşına karşı korur.
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