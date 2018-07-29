Kimlik bunalımı

Sivas'ta Nami ile Yasemin Erbaş çiftinin 21 Temmuz'da kız çocukları dünyaya geldi. Özel bir hastanede sezaryenle doğan bebeğe, rapor verildi. 2 kilo 800 gram olduğu belirtildi. Ama cinsiyet bölümünde "erkek" denildi.
Baba Erbaş da evladına kimlik çıkarmak istedi. Fakat yavrusunun sisteme erkek olarak kaydedildiğini öğrendi. Kimlik çıkaramayınca özel hastaneye gidip durumun düzeltilmesini istedi. Ama çabaları sonuç vermedi. Çözüm bekleyen Erbaş, yetkililere seslendi: Benim çocuğum olduğundan da şüpheliyim! Belki de hastanede değiştirdiler!
Baba Erbaş da evladına kimlik çıkarmak istedi. Fakat yavrusunun sisteme erkek olarak kaydedildiğini öğrendi. Kimlik çıkaramayınca özel hastaneye gidip durumun düzeltilmesini istedi. Ama çabaları sonuç vermedi. Çözüm bekleyen Erbaş, yetkililere seslendi: Benim çocuğum olduğundan da şüpheliyim! Belki de hastanede değiştirdiler!
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