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İşte Titan çetesinin elebaşı 'nın yaşamı

İstanbul'da çökertilen titan zinciri çetenin Rusya uyruklu elebaşı Elvira E., kendisini 3 yıl boyunca Leyla adıyla tanıttı. Gerçek kimliğini sevgilisinden bile gizleyen Elvira'nın gizli yaşamı.

İstanbul'da çökertilen Titan Saadet Zinciri Çetesi'nin Rusya uyruklu elebaşı Elvira E., Türkiye'deki 3 yılında adeta hayalet gibi yaşadı. Herkese kendisini "Leyla" ismiyle tanıttı. Gerçek kimliğini sır gibi sakladı. Suç ortağı çete üyelerinden bile gizlendi. "Gizli Servis elemanıyım" dedi. İşte Rusya uyruklu 'Hayalet Leyla'nın gizli yaşamı...

17 İLDE OPERASYON​

Elvira E.'nin başında bulunduğu saadet zinciri, internet sitelerinde insanlara sözde yüksek miktarda para kazandıklarını anlatarak yazılı ve görüntülü "Mutluluk Mektupları" yayımlıyor ve "Yüzde 30 ve daha fazla yüksek para kazancı" tuzağı ile Kripto Para (Bitcoin) satın aldırıyordu. MMM (Mavrodi-Mavrodi-Melnikova) ismiyle dünyada "Rus Titan Saadet Zinciri" olarak bilinen ve Türkiye'de aynı isimle insanların internet üzerinden sisteme üye yapılması ile faaliyet yürüten siber çete, bu yöntemle 50 milyon liralık vurgun yapmış ve İstanbul Siber Suçlar Şubesi tarafından İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertilerek çetenin 30 üyesi gözaltına alınmıştı. Çetenin bir diğer elebaşı Uğur Z., İstanbul Maltepe'de yer alan lüks rezidans dairesinde, "Leyla" kod isimli Elvira E. ise Antalya'daki evinde yakalanmıştı.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 11:45
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