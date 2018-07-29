Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ olarak kurtulan FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.
FETÖ'nün damadı İsmail Akay Ayvalık'ta batan botta bulundu
Balıkesir Ayvalık'ta batan ve içinde FETÖ'cülerin bulunduğu bottan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı da çıktı. Edremit İmamı olarak bilinen İsmail Akay 15 Temmuz'dan bu yana firari durumdaydı.
Etiketler: Fethullah Gülen , FETÖ
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