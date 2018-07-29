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'nün damadı İsmail Akay Ayvalık'ta batan botta bulundu

Balıkesir Ayvalık'ta batan ve içinde 'cülerin bulunduğu bottan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı da çıktı. Edremit İmamı olarak bilinen İsmail Akay 15 Temmuz'dan bu yana firari durumdaydı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ olarak kurtulan FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 13:48
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