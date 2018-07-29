'ELİ'nin körü!

İsveç'te, Göteborgİstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında Afgan sığınmacı için eylem yapan İsveçli aktivist Elin Ersson hakkında soruşturma başlatıldı. 52 yaşındaki göçmenin, sınır dışı edilmesini engelleyen genç kız, "havacılık kurallarını ihlal etmekle" suçlandı. Konu hakkında basına bir açıklama yapan Ersson ise "İnsan insandır. Benim görevim ölüme gönderilen insanların sınır dışı edilmesini önlemek! Yine olsa yine yapar ifadelerini kullandı.
Elin Ersson, uçaktaki Türkler kendisine destek verince duygulanıp ağlamıştı.
Elin Ersson, uçaktaki Türkler kendisine destek verince duygulanıp ağlamıştı.
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