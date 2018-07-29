Cadde'BOSTAN'

'da 7 çocuk babası(71), DSİ'ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizledi. Uzun uğraşlar sonucu bostana dönüştürdü. Özel, kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü araziye bir yıl içerisinde patlıcan,veekti.Bostanını sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Özel, "Gücüm ancak bu alana yetti ve bu hale getirdim. 'Eline sağlık, ne güzel neşelendirdin burayı' diyorlar." dedi.