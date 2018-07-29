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Cadde'BOSTAN'

’da inşaat işçisi, şehrin göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü. Yetiştirdiği ürünleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor...

CaddeBOSTAN
Adana'da 7 çocuk babası Şemsettin Özel (71), DSİ'ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizledi. Uzun uğraşlar sonucu bostana dönüştürdü. Özel, kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü araziye bir yıl içerisinde patlıcan, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali ve zeytin ekti.



Bostanını sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Özel, "Gücüm ancak bu alana yetti ve bu hale getirdim. 'Eline sağlık, ne güzel neşelendirdin burayı' diyorlar. Topladığım ürünleri gelinlere, torunlara dağıtıyorum" dedi.
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