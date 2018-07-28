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seste var

Kısık seste reflü var
Reflü, en sık görülen mide hastalıklarının başında geliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Uğur Dokuzlar, hastalığında yeme alışkanlığına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Kısık ses, seste çatallanma, sık sık gıcıklanma şeklinde öksürük, boğaz temizleme, sürekli geniz akıntısı hissinin reflünün belirtisi olduğunu söylüyor. "Yemeklerden sonra 2-3 saat kesinlikle uzanmamak, yatmamak gerekir. Kahve, çikolata, soda ve kola gibi gazlı içeceklerden uzak durması gerekir. Az miktarlarda ve sık beslenilmeli, bir anda fazla yemek yemekten veya uzun süre aç kalmaktan kaçınılmalıdır. Mide tıka basa doldurulmamalıdır" uyarısında bulunuyor.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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