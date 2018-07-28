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Kilo verdiren yiyecekler nelerdir? Zayıflatan yiyecekler nelerdir?

Yedikçe zayıflatan 27 süper gıda!

Dünyaca ünlü Time Dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan 27 'süper gıda'nın listesini yaptı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...

- Beyaz peynir

  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 20:51
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