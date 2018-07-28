Kilo verdiren yiyecekler nelerdir? Zayıflatan yiyecekler nelerdir?

Dünyaca ünlü Time Dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan 27 'süper gıda'nın listesini yaptı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...
- Beyaz peynir
Dünyaca ünlü Time Dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan 27 'süper gıda'nın listesini yaptı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...
- Beyaz peynir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.