Olay, öğleden sonra Beypınar Mahallesi kırsalında Süleyman ve Mehmet Aras, kardeşlere ait küçükbaş hayvan çiftlik evinin önünde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın çiftlik evine yakın bölgede istiflenen 100 ton silajlık mısır ile saman balyalarına sıçradı.







İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle çiftliğe sıçramadan kontrol altına alınan yanında yemler yanarak kül oldu. Yaklaşık 250 bin liralık maddi hasar olduğu belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



