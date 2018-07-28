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'te çıkan sonrası 250 bin lira kül oldu

'in Nurdağı ilçesinde, bir çiftlik evinin önünde çıkan da 250 bin liralık yem yanarak kül oldu.

220 bin lira kül oldu!

Olay, öğleden sonra Beypınar Mahallesi kırsalında Süleyman ve Mehmet Aras, kardeşlere ait küçükbaş hayvan çiftlik evinin önünde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan çiftlik evine yakın bölgede istiflenen 100 ton silajlık mısır ile saman balyalarına sıçradı.



İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle çiftliğe sıçramadan kontrol altına alınan yanında yemler yanarak kül oldu. Yaklaşık 250 bin liralık maddi hasar olduğu belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 21:09
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