Kabir azabı

Tarihler, 25 Nisan 2017'yi gösterdiğinde, Ardahan'da bir temel kazısında bulunan mezar, herkesi şoke etti. Üzerinde haç işareti olan 2 metre 90 santimlik tabuttan çıkan ve sakalları, paltosu, çizmeleri üzerinde duran bir iskelet tüm tarihçilerin ilgisini çekti. İskeletin, Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu tespit edildi. Yarbay Karloviç'in iskeleti, tabutu ile birlikte Kars Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. 16 aydır müzede bulunan Karloviç'in cesedini, Rus hükümeti sahiplenmedi. Yarbay Karl Karloviç, dün ikinci kez merkeze bağlı Sulakyurt köyünde eski bir Hristiyan mezarlığına defnedildi.
Rus Yarbay Karl Karloviç, 16 ay sonra tekrar defnedildi.
Rus Yarbay Karl Karloviç, 16 ay sonra tekrar defnedildi.
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