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İsteksizliğe fındık

deposu fındık, diyabetten koruyor. Cinsel gücü artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin yardımına koşuyor

İsteksizliğe fındık
En sevilen kuruyemişlerin başında gelen fındık, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideriyor. Aşk hayatına da katkı sağlıyor. Dövülmüş olarak tüketilen fındık, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde cinsel isteksizliği ve istikrarsızlığı bitiriyor. Öte yandan öksürüğü kesiyor, tansiyonu dengeliyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır.
Kan şekerini dengeler.
Diyabet hastalığını önler.
Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir.
Hazımsızlığı önler.
Kanser riskini azaltır.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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