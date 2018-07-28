İsteksizliğe fındık

sevilen kuruyemişlerin başında gelen, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideriyor. Aşk hayatına da katkı sağlıyor. Dövülmüş olarak tüketilen fındık, çiftlerin yüzünü güldürüyor.Erkeklerde cinsel isteksizliği ve istikrarsızlığı bitiriyor. Öte yandan öksürüğü kesiyor, tansiyonu dengeliyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Kemikleri güçlendirir.Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır.Diyabet hastalığını önler.Hazımsızlığı önler.