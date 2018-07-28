Dualar Doruk’ta

Dalış maskesi 8 yaşındaki Doruk'un hayatını kararttı. Olay geçtiğimiz haftalarda Bodrum Yeşilyurtlular Ortakent Tatil Sitesi'nde yaşandı. Siteden ev kiralayan bir ailenin 8 yaşındaki oğlu Doruk, anne-babasından izinsiz siteden çıktı. Dalış maskesini takıp iskeleden 4 metrelik denize atladı. Ancak maske su alıp yüzüne yapışınca dehşet dolu anlar başladı. 20 dakika nefessiz kalan Doruk'un kalbi güçlükle çalıştırıldı. Talihsiz yavru ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Doruk'un ikiz kardeşinin ise hala olayın şokunda olduğu vurgulandı. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları da "Ne olur oğlumuz için dua edin" diyerek ağladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise oğlu ile sınıf arkadaşı olan Doruk için şu mesajı paylaştı: Güzel kalpli dostlarım. Oğlumun sınıf arkadaşı. Çok üzgünüz. Her şey şu maske yüzünden oldu.
İKİZ KARDEŞİ HALA ŞOKTA
İKİZ KARDEŞİ HALA ŞOKTA
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