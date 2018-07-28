Balıkesir'de yaşayan Ulaş-Burcu Maviş çifti, tam bir Trabzonspor aşığıydı. Oğullarına 'Bordo' ismini vererek, bu tutkularını bir kez daha kanıtladı. Bordo Maviş, henüz 6 aylıkken Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Dünyanın en genç transferi unvanını aldı. Küçük Maviş, geleceğin başarılı futbolcularından biri olmak için çalışmalara başladı. Henüz 16 aylık olmasına rağmen top ile kurduğu bağ, herkesi şaşırttı. Anne ve baba Maviş, "Bordo'nun kendi dengesini koruyup tek başına yürümeye başladıktan 3 gün sonra önüne top koyduk acaba ne yapacak diye? Direk topa ayağıyla vurmaya ve topu sürüklemeye başladı. Bordo da bizi şaşırtmadı. Onun topa ve futbola karşı aşırı ilgisi olduğunu böylece görmüş olduk" açıklamasını yaptı.
Bordo maviş
6 aylıkken Trabzonspor’a transfer oldu
Etiketler: Balıkesir , Trabzonspor , transfer
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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