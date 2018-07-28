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Bordo maviş

6 aylıkken ’a oldu

Bordo maviş
'de yaşayan Ulaş-Burcu Maviş çifti, tam bir aşığıydı. Oğullarına 'Bordo' ismini vererek, bu tutkularını bir kez daha kanıtladı. Bordo Maviş, henüz 6 aylıkken Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Dünyanın en genç i unvanını aldı. Küçük Maviş, geleceğin başarılı futbolcularından biri olmak için çalışmalara başladı. Henüz 16 aylık olmasına rağmen top ile kurduğu bağ, herkesi şaşırttı. Anne ve baba Maviş, "Bordo'nun kendi dengesini koruyup tek başına yürümeye başladıktan 3 gün sonra önüne top koyduk acaba ne yapacak diye? Direk topa ayağıyla vurmaya ve topu sürüklemeye başladı. Bordo da bizi şaşırtmadı. Onun topa ve futbola karşı aşırı ilgisi olduğunu böylece görmüş olduk" açıklamasını yaptı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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