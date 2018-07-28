Yol Durumu
  1. Büyük aşk 8 ayda bitti
  2. Eşim ilişkiden kaçıyor!

Bilgili baba

, çapkınlığın bedelini babalıkla ödedi! , ve Amrerikalı Sims’ten birer çocuğu olduğu belirlendi. 3 kadın, 3 çocuk ve 3 nafakayla karşı karşıya geldi

Bilgili baba
Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, babalık davalarıyla gündeme geldi. Eski milli atlet Melahat Kokalp, 13 yaşındaki oğlu Cem Sidar'ın, Bilgili'nin oğlu olduğunu belgeledi. Mahkeme Bilgili'nin oğluna aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. 2013'te ise Aysel Yolaçan, 12 yaşındaki kızı D.B'nin babasının Bilgili olduğunu söyledi. Yolaçan'ın açtığı babalık davasında DNA testi istendi. Bilgili'nin küçük kızın babası olduğu tespit edildi. Yolaçan, kızı D.B.'ye ödenen aylık 2 bin 500 liralık iştirak nafakasının 25 bin liraya çıkarılması için yine mahkemeye gitti.Kokalp ve Yolaçan'ın açtığı babalık davalarına Amerikalı güzellik uzmanı Ivy Sims de eklendi. 2012'de Bilgili ile 'da tanıştığını söyleyen Sims, 2015'de Elizabeth adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İddiaya göre Bilgili, doğan bebeği kabullenmedi. Konu yargıya gitti. Sims'in 2016'da 'ye açtığı babalık davası hala sürüyor. Sims, aylık 15 bin dolar nafaka istiyor.



Melahat Kokalp



Aysel Yolaçan


Ivy Sims


Ali OKTAY
Etiketler: , , , ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar