Bilgili baba

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, babalık davalarıyla gündeme geldi. Eski milli atlet Melahat Kokalp, 13 yaşındaki oğlu Cem Sidar'ın, Bilgili'nin oğlu olduğunu belgeledi. Mahkeme Bilgili'nin oğluna aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. 2013'te ise Aysel Yolaçan, 12 yaşındaki kızı D.B'nin babasının Bilgili olduğunu söyledi. Yolaçan'ın açtığı babalık davasında DNA testi istendi. Bilgili'nin küçük kızın babası olduğu tespit edildi. Yolaçan, kızı D.B.'ye ödenen aylık 2 bin 500 liralık iştirak nafakasının 25 bin liraya çıkarılması için yine mahkemeye gitti.Kokalp ve Yolaçan'ın açtığı babalık davalarına Amerikalı güzellik uzmanı Ivy Sims de eklendi. 2012'de Bilgili ile Bodrum'da tanıştığını söyleyen Sims, 2015'de Elizabeth adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İddiaya göre Bilgili, doğan bebeği kabullenmedi. Konu yargıya gitti. Sims'in 2016'da Serdar Bilgili'ye açtığı babalık davası hala sürüyor. Sims, aylık 15 bin dolar nafaka istiyor.
Melahat Kokalp
Aysel Yolaçan
Ivy Sims
Ali OKTAY
Melahat Kokalp
Aysel Yolaçan
Ivy Sims
Ali OKTAY
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