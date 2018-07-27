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mucizesi

Lezzetiyle büyüleyen kırmızı , içeriğindeki vitamin ve minerallar sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor.

Üzüm mucizesi
Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri olan kırmızı , sağlık saçıyor. Lif, potasyum ve C vitamini deposu olan üzüm, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, "Mucize" olarak tanımladıkları kırmızı üzümün faydalarını şöyle özetliyor:

Cinsel isteği arttırır.
Migren ağrısını keser.
Kanserle savaşır.
Kabızlığı giderir.
Kalp sağlığını korur.
İdrar söktürür.
Astım tedavisinde rol oynar.
Kansızlığı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Söz dökülmesini azaltır.
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