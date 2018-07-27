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Turkish köprü

Uganda’ya gitti. köyü sakinlerineyle birlikte imece usulü yaya köprüsü inşa

Turkish köprü
Türk mühendis , bir süre önce Uganda'daki köyüne gitti. Burada köy sakinlerine köprü yapmayı öğretti. Ve onlarla imece usulü yaya köprüsü inşa etti. Proje kapsamında sekiz meslektaşına liderlik eden Durukan, "Bukalasi yoksul bir köy. Özellikle kışın çocuklar okula gitmekte zorlanıyordu. Köy halkı acil sağlık hizmetlerine ulaşamıyor ve nehri yaya olarak geçmek isterken ciddi ölümler meydana geliyordu. Bu köprü öncelikli olarak onların okula ve sağlık hizmetlerine ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.



Sercan Durukan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
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