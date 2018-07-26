Rektör dersini verdi

ODTÜ'LÜ bir öğrenci ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal arasında geçen ilginç diyalog, sosyal medyanın gündemine yerleşti. ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde okuduğunu söyleyen E. Can Tombulyan, Rektör Mustafa Ünal'a sosyal medya hesabı üzerinden, "Hocam, ODTÜ hazırlığı geçemiyorum. Beni okulunuza alır mısınız hocam?" mesajını gönderdi.
Rektör Ünal ise "Antalya'nın adına kanma burada hiç geçemezsin" yanıtını verdi. Tombulyan, bunun üzerine, "Haklısınız hocam. Özür dilerim" dedi.
Rektör Ünal ise "Antalya'nın adına kanma burada hiç geçemezsin" yanıtını verdi. Tombulyan, bunun üzerine, "Haklısınız hocam. Özür dilerim" dedi.
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