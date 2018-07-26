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Rektör dersini verdi

Rektör dersini verdi
ODTÜ'LÜ bir öğrenci ile Rektörü Mustafa Ünal arasında geçen ilginç diyalog, nın gündemine yerleşti. ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde okuduğunu söyleyen E. Can Tombulyan, 'a sosyal medya hesabı üzerinden, "Hocam, hazırlığı geçemiyorum. Beni okulunuza alır mısınız hocam?" mesajını gönderdi.



Rektör Ünal ise "Antalya'nın adına kanma burada hiç geçemezsin" yanıtını verdi. Tombulyan, bunun üzerine, "Haklısınız hocam. Özür dilerim" dedi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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