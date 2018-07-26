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aşka doyma!

Mis kokulu , ları kesiyor. Hazımsızlığı bitiriyor etkisiyle çiftlere aşkın kapılarını aralıyor...

Lavanta aşka doyma!
Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, sağlık açısından çok zengin doymamış yağlar içeriyor.
Bunun yanında A, C vitaminleri ile protein, kalsiyum ve demir barındırıyor. Sindirim sistemini düzenliyor.
Cinsel yaşamda mutluluk veriyor. etkisi bulunan , çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor.
Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.
Uyku problemlerini bitirir.
Stres ve depresyonu önler.
Baş sını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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