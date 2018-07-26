Yol Durumu
  1. Redditahliye
  2. A'fal'ladı

Kiralık aşk!

Kızları instagram'da mesaj atıp tavladığı konuşulan , tatilinde ise katalogdan 'arkadaş' seçti!



RAFET El Roman'ın 'çapkınlık savunması' güldürürken bir diğer uslanmaz çapkın Hakan Sabancı ise geçtiğimiz gün gittiği İbiza'da "Yok artık!" dedirtti. Erkek arkadaşlarıyla İspanya'nın eğlence adasına giden 27 yaşındaki playboy, burada Gabriel Casali adında ajans sahibi bir adamla tanıştı.
Etiketler: , , , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ