RAFET El Roman'ın 'çapkınlık savunması' güldürürken bir diğer uslanmaz çapkın Hakan Sabancı ise geçtiğimiz gün gittiği İbiza'da "Yok artık!" dedirtti. Erkek arkadaşlarıyla İspanya'nın eğlence adasına giden 27 yaşındaki playboy, burada Gabriel Casali adında ajans sahibi bir adamla tanıştı.
Kiralık aşk!
Kızları instagram'da mesaj atıp tavladığı konuşulan Hakan Sabancı, İbiza tatilinde ise katalogdan Brezilyalı 'arkadaş' seçti!
RAFET El Roman'ın 'çapkınlık savunması' güldürürken bir diğer uslanmaz çapkın Hakan Sabancı ise geçtiğimiz gün gittiği İbiza'da "Yok artık!" dedirtti. Erkek arkadaşlarıyla İspanya'nın eğlence adasına giden 27 yaşındaki playboy, burada Gabriel Casali adında ajans sahibi bir adamla tanıştı.
Etiketler: Hakan Sabancı , İspanya , Karen Andrade , Brezilyalı , İbiza
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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