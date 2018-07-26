İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir takside şoför olarak çalışan Yüksel Yalınız, örnek davranışıyla kalpleri fethetti. Yalınız, önceki gün İç Hatlar Terminali önünde müşteri bekledi. Aracına binen Semiha Külekçi'yi Esenyurt'ta indirdi. Yalınız, daha sonra aracında çanta unutulduğunu fark etti. Çantada 110 bin liralık altın takı olduğunu gören taksici, çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne teslim etti.
Başkan Fahrettin Can, çantanın sahibini bulmak için harekete geçti. Altınların, Külekçi'ye ait olduğu belirlendi. Genç kadınla iletişime geçildi. Külekçi, durağa gitti. Yalınız, altınları sahibine verdi. Yalınız'ın bir hafta önce kolu kırılan oğlunun tedavisi için arkadaşlarından 4 bin lira borç aldığı öğrenildi.
Başkan Fahrettin Can, çantanın sahibini bulmak için harekete geçti. Altınların, Külekçi'ye ait olduğu belirlendi. Genç kadınla iletişime geçildi. Külekçi, durağa gitti. Yalınız, altınları sahibine verdi. Yalınız'ın bir hafta önce kolu kırılan oğlunun tedavisi için arkadaşlarından 4 bin lira borç aldığı öğrenildi.
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