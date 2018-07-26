İmar yarışı!

İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere, yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak istedi. Yüzlerce kişi başvurularını gerçekleştirdi. Uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutmaya başladı. Yaylada ev inşaatına başlayan Mustafa Kuyumcu, "Herhangi bir izin almadım. Projesini kendim çizdim, uyguluyorum" diye konuştu. Tatilci Bayram Kus ise "Herkes bencilce bir yer kapmaya çalışıyor. Yaylada dolaştığımda insanın ruhunu cendereye alan yapılar var" diyerek yapılaşmayı eleştirdi.
Valilik, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılar için beş yıla kadar hapis cezası gelebileceğini açıkladı.
Valilik, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılar için beş yıla kadar hapis cezası gelebileceğini açıkladı.
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