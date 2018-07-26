Gözün 'Aydın'

Çağın hastalığı obezite, özellikle gençleri hedef aldı. 140 kiloya ulaşan bir genç ise hastalığa savaş açtı. 11 ayda büyük bir değişim yaşadı. Zonguldak'ta yaşayan 17 yaşındaki Hamdi Aydın, hızla kilo aldı. 140 kiloya çıktı. Arkadaşları tarafından alay konusu olan genç, ailesinin desteğiyle zayıflama kararı aldı. Sağlıklı beslenen Aydın, hareketi de arttırdı. Spor hocasının kontrolünde düzenli spor yaptı. 11 ayda 62 kilo vererek 78 kiloya inmeyi başardı. Aydın, kilolu olduğu dönemde kendisine kıyafet bulamadığını ancak şimdi istediği kıyafeti giyebildiğini açıkladı. Obeziteyle mücadeleye dikkat çeken genç, "Sabrettim, azmettim ve başardım. Şu an çok mutluyum, sağlıklıyım. Spor sağlıktır. Bu işi yemekle, diyetisyenle yapamazsınız. Şunu açık ve net söylüyorum. Önce kafada düşüncede bitirmeniz lazım" ifadelerini kullandı.
ÖRNEK MENÜ
Hamdi Aydın, düzenli egzersiz ve diyet sayesinde kilo verdi. Diyetin kişiye özel olduğunu belirten uzmanlar ise örnek diyet listesini şöyle özetledi:
SABAH: Peynir, zeytin, domates, salatalık, yumurta ve 1 dilim ekmek
ÖĞLE: Çorba, ızgara et ya da balık ve salata
AKŞAM: Sebze yemeği, yoğurt Günde 2.5 litre su...
ÖRNEK MENÜ
Hamdi Aydın, düzenli egzersiz ve diyet sayesinde kilo verdi. Diyetin kişiye özel olduğunu belirten uzmanlar ise örnek diyet listesini şöyle özetledi:
SABAH: Peynir, zeytin, domates, salatalık, yumurta ve 1 dilim ekmek
ÖĞLE: Çorba, ızgara et ya da balık ve salata
AKŞAM: Sebze yemeği, yoğurt Günde 2.5 litre su...
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