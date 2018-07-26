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Gözün 'Aydın'

17 yaşındaki , 140 kiloya ulaştı. Zayıflamak için spora başladı. 11 ayda tam 62 kilo vermeyi başardı

Gözün Aydın
Çağın hastalığı obezite, özellikle gençleri hedef aldı. 140 kiloya ulaşan bir genç ise hastalığa savaş açtı. 11 ayda büyük bir değişim yaşadı. 'ta yaşayan 17 yaşındaki Hamdi Aydın, hızla kilo aldı. 140 kiloya çıktı. Arkadaşları tarafından alay konusu olan genç, ailesinin desteğiyle zayıflama kararı aldı. Sağlıklı beslenen Aydın, hareketi de arttırdı. Spor hocasının kontrolünde düzenli spor yaptı. 11 ayda 62 kilo vererek 78 kiloya inmeyi başardı. Aydın, kilolu olduğu dönemde kendisine kıyafet bulamadığını ancak şimdi istediği kıyafeti giyebildiğini açıkladı. Obeziteyle mücadeleye dikkat çeken genç, "Sabrettim, azmettim ve başardım. Şu an çok mutluyum, sağlıklıyım. Spor sağlıktır. Bu işi yemekle, diyetisyenle yapamazsınız. Şunu açık ve net söylüyorum. Önce kafada düşüncede bitirmeniz lazım" ifadelerini kullandı.



ÖRNEK MENÜ
, düzenli egzersiz ve diyet sayesinde kilo verdi. Diyetin kişiye özel olduğunu belirten uzmanlar ise örnek diyet listesini şöyle özetledi:

SABAH: Peynir, zeytin, domates, salatalık, yumurta ve 1 dilim ekmek
ÖĞLE: Çorba, ızgara et ya da balık ve salata
AKŞAM: Sebze yemeği, yoğurt Günde 2.5 litre su...
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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