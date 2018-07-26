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lı yeme u davet etme

Baharatlı yeme basuru davet etme
Toplumsal bir sağlık sorunu olan yani , genellikle 45-65 yaş arası erkeklerde ortaya çıkıyor. Hastaların çoğu utandığı için doktora bile gitmiyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, te uzun süre kalmanın basura neden olduğunu vurguluyor. "Tuvalette ortalama 2 dakikadan fazla kalmamak, tuvalette cep telefonu, gazete ve kitap alışkanlığını bırakmak gerekir. Acı ve lı gıdalar, hemoroit hastalığında şikayetleri artırır" uyarısında bulunuyor.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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