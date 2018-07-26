Baharatlı yeme basuru davet etme

Toplumsal bir sağlık sorunu olan hemoroit yani basur, genellikle 45-65 yaş arası erkeklerde ortaya çıkıyor. Hastaların çoğu utandığı için doktora bile gitmiyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tuvalette uzun süre kalmanın basura neden olduğunu vurguluyor. "Tuvalette ortalama 2 dakikadan fazla kalmamak, tuvalette cep telefonu, gazete ve kitap alışkanlığını bırakmak gerekir. Acı ve baharatlı gıdalar, hemoroit hastalığında şikayetleri artırır" uyarısında bulunuyor.
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