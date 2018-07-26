A'fal'ladı

Ünlü astrolog Nuray Sayarı ile kardeşi Hakan Uman arasındaki kavga bitmek bilmedi. Son olarak Sayarı, üç yıl önce mahkemeye gitti. Kendi adını taşıyan nuraysayari.com.tr ve nuraysayarishop. com isimli siteler üzerinden videolarının ve burç yorumların yayınlandığını bildirdi. Ayrıca bu platformlardan ürün satışı yapıldığını iddia etti. Bu şekilde dolandırıcılık yaptıklarını söylediği kardeşi Hakan ve eşi Neslihan Uman'ı şikayet etti. 102 bin TL tazminat istedi. Mahkeme, Sayarı'nın Hakan Uman'ı kardeşi olarak belirtmediğini söyledi. 'Dürüstlük' kuralına aykırı açılan davanın reddine karar verdi.