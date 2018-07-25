Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi Meclis'te görüşülürken son dakika bir gelişmesi yaşandı ve bedelli askerlikle ilgili bir sürprizin daha yaşanabileceği öğrenildi. Komisyonda 28 günden 21 güne indirilen bedelli askerlikte zorunlu eğitimin ardından bir değişikliğin de yaş ile ilgili yapılabileceği ortaya çıktı. Genel Kurul'un bedelli askerlikten yararlanma yaşını 24'e çekebileceği (1 Ocak 1994) öğrenildi.
Son dakika: Bedelli askerlikte yaş sınırı değişiyor mu? Bedelli askerlikte yaş 24'e mi düşüyor?
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. 28 gün zorunlu askerlik hizmetinin 21 güne düşürülmesinin ardından bedelli de bir değişikliğin de yaşla ilgili olabileceği belirtildi. Peki ama bedelli askerlikte yaş sınırı değişiyor mu? Bedelli askerlikte yaş sınırı düşüyor mu? 1 Ocak 1994 doğumlular bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? İşte bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeleri...
Etiketler: AK Parti , Bedelli askerlik
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