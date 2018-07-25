Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi Meclis'te görüşülürken son dakika bir gelişmesi yaşandı ve bedelli askerlikle ilgili bir sürprizin daha yaşanabileceği öğrenildi. Komisyonda 28 günden 21 güne indirilen bedelli askerlikte zorunlu eğitimin ardından bir değişikliğin de yaş ile ilgili yapılabileceği ortaya çıktı. Genel Kurul'un bedelli askerlikten yararlanma yaşını 24'e çekebileceği (1 Ocak 1994) öğrenildi.