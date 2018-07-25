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'den İstanbullulara son dakika uyarısı! (25 Temmuz 2018 )

Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son dakika verilerini paylaştı. Yaz ayının tam ortasında bulunduğumuz şu günlerde havanın yağışlı olması, milyonlarca vatandaşın hava durumu ile ilgili araştırma yapmasına neden oluyor. Araştırmalarda en çok sorulan sorular ise İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da hava kaç derece olacak? şeklinde oluyor. Peki ama İstanbul ve Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Temmuz Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı raporda son dakika hava durumu bilgisi paylaşıldı. Dün geceden beri İstanbul'un belli başlı bölgelerinde hakim olan şimşekler özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu bilgisi...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 23 derece civarıyken öğlene doğru ve öğlenden sonra bu sıcaklıklar 29 dereceye yükselecek. Öğlen saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 35 derecelere kadar çıkacak. Ancak yağmurlu ve şimşekli hava etkisini sürdürecek. Saat 17.00'dan sonra ise meteorolojinin tahminine göre yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 07:56
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