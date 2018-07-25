Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece azaldığı kentte aniden bastıran yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri de araçlarında kurtarılmayı bekledi.
İstanbul'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Uyarıdan kısa süre sonra İstanbul'da bir anda kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metro seferleri dururken, Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlar olduğu öğrenildi.
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