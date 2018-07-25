İstanbul'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü

Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece azaldığı kentte aniden bastıran yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri de araçlarında kurtarılmayı bekledi.