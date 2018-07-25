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İstanbul'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Uyarıdan kısa süre sonra İstanbul'da bir anda kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metro seferleri dururken, Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlar olduğu öğrenildi.

İstanbulu sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü

Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece azaldığı kentte aniden bastıran yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri de araçlarında kurtarılmayı bekledi.

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 16:42
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