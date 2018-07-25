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Chrome bugün değişti!

Chrome 68 si kullanıcılara sunuldu. Chrome 68 ile birlikte devi 'ın web siteleri için gerçekleştirdiği uyarıyı da devreye sokuyor.

Chrome kullananlar dikkat!

, Chrome 68 si ile birlikte HTTP bağlantı tabanlı web sayfalarını Güvenli Değil olarak işaretlemeye başladı.

Adres Çubuğu kısmının sol kısmında olmayan web siteleri Güvenli Değil olarak gösterilerek, bunların şifrelerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi toplayabileceği konusunda kullanıcıların bilinçlendirilmesi sağlandı.

Google, HTTP yapılandırmasına sadık kalmaya devam eden tüm güvensiz web sitelerini adeta kınamış olacak.

Eylül ayında sunulması planlanan Chrome 69 ile birlikteyse HTTPS web sayfalarındaki Güvenli etiketi kaldırılacak.

Bu durum bir geri hamle gibi gözükse de şirket bu sayede kullanıcıların i varsayılan olarak güvenli olarak görmesini sağlamak niyetinde.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 16:12
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