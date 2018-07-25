Diyabet kanser eder!

Modern çağın vebası diyabet, yani şeker hastalığı sinsi ilerliyor. Pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar diyabet hastalarında kansere yakalanma riskinin, sağlıklı insanlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalara göre diyabet hastalarında karaciğer kanseri görülme riski diğer insanlara göre 2.5 kat, rahim kanseri görülme riski ise 2.2 kat artıyor. Memorial Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Serhat Işık, diyabet ile kanser ilişkisi ve korunma yolları hakkında bilgi veriyor.