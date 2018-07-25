Modern çağın vebası diyabet, yani şeker hastalığı sinsi ilerliyor. Pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar diyabet hastalarında kansere yakalanma riskinin, sağlıklı insanlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalara göre diyabet hastalarında karaciğer kanseri görülme riski diğer insanlara göre 2.5 kat, rahim kanseri görülme riski ise 2.2 kat artıyor. Memorial Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Serhat Işık, diyabet ile kanser ilişkisi ve korunma yolları hakkında bilgi veriyor.
Diyabet kanser eder!
Kanser ve şeker hastalığı, birlikte büyüyor! İhmal edilen diyabet, başta akciğer olmak üzere pankreas ve böbrek kanserine neden oluyor
Etiketler: kanser , domates suyu , Elma , Tek , diyabet
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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