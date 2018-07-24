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yağlarınızdan kurtarıyor! nasıl yapılır? Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır

ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...



Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 19:46
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