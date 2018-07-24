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Cezaevinden Başkanlığa :

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 19 yıl önce bugün şiir okuduğu için girdiği nden çıktı. "Muhtar bile olamaz" diyen kesimlere inat 19 yılda vesayet odaklarıyla mücadele etti. Cezaevinden Başkanlığa uzanan bu yolda milletle yürüttüğü demokrasi mücadelesini kazanan Erdoğan başkanlık koltuğuna oturdu.

Şiir okuduğu için hapis yatan Erdoğan 19 yıl önce bugün Pınarhisar Cezaevi'nden çıktı. Cezaevi günlerinde vesayet odaklarıyla mücadelenin yol haritasını oluşturan Erdoğan, 19 yılın sonunda hedefine ulaştı.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 19:37
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