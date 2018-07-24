Şiir okuduğu için hapis yatan Erdoğan 19 yıl önce bugün Pınarhisar Cezaevi'nden çıktı. Cezaevi günlerinde vesayet odaklarıyla mücadelenin yol haritasını oluşturan Erdoğan, 19 yılın sonunda hedefine ulaştı.
Cezaevinden Başkanlığa : Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 yıl önce bugün şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar cezaevinden çıktı. "Muhtar bile olamaz" diyen kesimlere inat 19 yılda vesayet odaklarıyla mücadele etti. Cezaevinden Başkanlığa uzanan bu yolda milletle yürüttüğü demokrasi mücadelesini kazanan Erdoğan başkanlık koltuğuna oturdu.
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