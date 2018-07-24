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Erdoğan'dan flaş açıklaması: Takındığı tavır yerli ve milli

'in Almanya 'nı bırakmasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Takındığı tavır yerli ve milli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar" dedi.

Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gündemdeki soruları yanıtladı. Erdoğan, hakkında, "Takındığı tavır yerli ve milli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKLE AÇIKLAMASI

Erdoğan, bedelli askerlikte yer alan 21 gün temel eğitim ile ilgili olarak "Askerlik süresi 21 günün altına inmeyecek" dedi.

​F-35'LERİN TESLİMATI

Başkan Erdoğan, F35'lerin teslimi konusunda ise "Bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 13:39
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