Yol Durumu

Korkulan oldu! Canlı yayında bina çöktü

24 Temmuz 2018, Salı

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yıkılma tehlikesi sebebiyle boşaltılan bina bir anda yerle bir oldu.

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