Size kalkan eller kırılsın

Son günlerde doktora şiddet olayları arttı. İzmirli Cerrah Prof. Dr. Osman Nuri Dilek de ameliyat sonrası ellerinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta cerrahın ellerinin buruş buruş olduğu anlaşıldı. Bu fotoğraf kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Emektar cerrah ise anlamlı karenin altına şöyle bir not yazdı: "Bugün; 6 saatlik bir Whipple ameliyatı (Pankreas tümörü ameliyatı) sonrası ellerimin hali ve terler. Diğer yerleri siz tahmin edin. Ameliyat ekibindeki herkes aynı durumda. Dillerde kafaya inen kaldırım taşı. Gönüller kırık." Sosyal medya kullanıcılarından da bu paylaşıma destek yağdı:
İyi ki varsınız, sizlere kalkan eller kırılsın.
Hocam ellerinize sağlık, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.
İşte emekçinin elleri.
Allah tüm sağlık çalışanlarımızı korusun.
Elleriniz dert görmesin...
İyi ki varsınız, sizlere kalkan eller kırılsın.
Hocam ellerinize sağlık, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.
İşte emekçinin elleri.
Allah tüm sağlık çalışanlarımızı korusun.
Elleriniz dert görmesin...
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