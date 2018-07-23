Sıcak hava nefes kesiyor

Temmuz ayında sıcaklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Bu durum, hastalıklara da davetiye çıkarttı. Sıcaklarla birlikte artan nem oranı özellikle astım ve KOAH hastalarına ciddi sorunlar yaşattı. Amerika'da yapılan çalışmalara göre hava sıcaklığındaki 10 derecelik bir artışın, astım krizlerini tetiklediği ortaya çıktı. Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Metin Özkan, yaz aylarında görülen akciğer hastalıkları ve korunma yolları hakkında önemli uyarılar yaptı. Yaz aylarında sıcak havanın solunması sonucu özellikle astım ve KOAH'lı hastalarda bronkospazm adı verilen hava yollarındaki kasların kasılması ve şişmesi sonucu oluşan daralmanın olduğunu vurguladı. Sıcak çarpması vakalarında astım ve KOAH hastalarının çok zorlandığını anlattı. Alınacak önlemleri sıraladı:
MÜMKÜN olduğu kadar klimalı bir ortamda, kapalı alanda kalınmalıdır.
AÇIK renk, ince kıyafetler giyilmeli ve bol sıvı alınmalıdır.
DIŞARI çıkarken astım hastaları alerji maskelerini de kullanabilirler.
ALERJENLERİN havaya karışımına neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durulmalıdır.
AÇIK hava egzersizleri yaparken aşırıya kaçılmamalı.
YAŞAM alanlarının nem oranı düşük tutulmasına özen gösterilmelidir.
MÜMKÜN olduğu kadar klimalı bir ortamda, kapalı alanda kalınmalıdır.
AÇIK renk, ince kıyafetler giyilmeli ve bol sıvı alınmalıdır.
DIŞARI çıkarken astım hastaları alerji maskelerini de kullanabilirler.
ALERJENLERİN havaya karışımına neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durulmalıdır.
AÇIK hava egzersizleri yaparken aşırıya kaçılmamalı.
YAŞAM alanlarının nem oranı düşük tutulmasına özen gösterilmelidir.
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