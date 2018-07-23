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'un o ilçelerinde 24 saat sürecek su kesintisi!

Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat! 24 saat kesinti olacak!
Açıklama şöyle: "Silahtarağa Karayolu Tüneli nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Tarih: 24 Temmuz - 25 Temmuz

Gaziosmanpaşa İlçesi:
Bağlarbaşı, , Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:
Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, , Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Bayrampaşa İlçesi:
Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri'nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi'nin bir kısmı

Sultangazi İlçesi:
Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 11:17
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