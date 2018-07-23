Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyenin 4 kilogramı dün müzayedeye çıktı. Ferhan Geylan, 4 kilogram fasulyeyi 360 bin lira ödeyerek satın aldı. Bu parayla yatırım yapılacağı açıklandı.
Dört kilosu 360 bin lira
Etiketler: Bilecik
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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