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Dört kilosu 360 bin lira

Dört kilosu 360 bin lira
'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyenin 4 kilogramı dün müzayedeye çıktı. Ferhan Geylan, 4 kilogram fasulyeyi 360 bin lira ödeyerek satın aldı. Bu parayla yatırım yapılacağı açıklandı.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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