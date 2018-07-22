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'da faciası! Aynı aileden 3 kişi öldü

Akkuş'ta çıkan sonrası küle dönen ahşap evde bulunan aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Orduda yangın faciası!

Akkuş İlçesi Ortabölme Mahallesi'nde bugün saat 04.00 sıralarında Sabri Güneş'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürdü.

Yangında alevlerin arasından çıkmayı başaramayan Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yaşamını yitirdi.

Evin küle döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 11:15
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