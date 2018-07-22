Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Erdoğan'ın talimatıyla Lübbey Köyü'nde

'TERSİNE GÖÇ OLABİLİR'

Lübbeyin SİT alanı olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Onunla ilgili bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Öncelikle inceleme yapacağız hızlı bir şekilde. Çalışmalara başlamadan ben de gelip görmek istedim. Planlarla ilgili bakanlığımız da katkıda bulunacak. Kamu ile ilgili kısmını keseceğiz, yatırımcının önünü açmış olacağız. Yerleşik halkın ihtiyacı var. Yeşleşik halkın hızlı bir şekilde rölöve etmesi için önünde engel kalmış olacak. Burayı kazandırmış olacağız. Köyden çok kültürün korunması lazım. İnsanlar burayı terk etmiş.







Yapacağımız çalışma inşallah bölgeye örnek teşkil edecek. Diğer köylere de öncü olacak. Belki göçün önüne geçmiş olacağız. Tersine göç bile olabilir. Yatırım yapıldıktan sonra oradan ayrılan insanlar geri döner" diye konuştu. Köydeki evlerin aslına uygun restore edileceğini belirten Bakan Ersoy, önce evlerin rölövelerinin çıkarılacağını, ardından da projelerinin hazırlanacağını kaydetti. Ersoy, "Anıtlar Kurulunun öngördüğü şekilde aslına uygun olarak yapılacak. 44 yapı var. 4 de sosyal yapı var. O bir başlangıç zaten. Zahmetli ve maliyetli bir iş. Onu bakanlık olarak biz üstleneceğiz. İzmir Valiliğinden de katkı alarak destek projesi hazırlayacağız" diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise bakanlığın katkıları ile yöreyi adım adım ayağa kaldırmayı planladıklarını söyledi.